Atatürk Havalimanı'ndaki yürüyen merdiven ile asansörler çalışmıyor Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak Büyük İstanbul Mitingi öncesinde vatandaşların akın akın kullandığı metroda yürüyen merdivenler ve asansör çalışmadı.

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Büyük seçime 7 gün kaldı...

Partilerin ve adayların bu kapsamda son çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

Türkiye'nin odaklandığı seçimde bugün büyük gün.

AK Parti, İstanbul'da gövde gösterisi yapmak üzere Büyük İstanbul Mitingi için Atatürk Havalimanı'nda bir araya geliyor.

Yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanda faaliyete geçecek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin 499 bin metrekarelik alanı kapsayan ilk etabının yapımında sona gelindi.

Vatandaşların akın akın gitmeye başladığı miting alanında İstanbul'un en büyük sorunlarından biri yeniden gündeme geldi.

Atatürk Havalimanı metrosunun merdivenleri durdu

Bozulan arzalanan ve çalışmayan İETT hatlarında biri bugün İstanbul miting alanı noktasında yaşandı.

Atatürk Havalimanı metrosu yürüyen merdivenleri ve asansörü vatandaşların akın akın miting alanına gitmeye başladığı anlarda durdu.

Vatandaşlar tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı metro merdivenlerinde yaşanan sorun vatandaşlar tarafından büyük tepkiye sebep oldu.

Merdiven asansörlerde yaşanan sıkıntı sonrasında vatandaşlar yürüyerek çıkmaya başladı.