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    Atatürk Kültür Merkezi 2022'de 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı

    Türkiye'nin önemli sanat merkezlerinden Atatürk Kültür Merkezi, geçirdiği restorasyonun ardından yoğun ilgi görmeye başladı. 7'den 70'e herkese hitap eden AKM'de 2022'de bin 265 etkinlik düzenlendi.
    • 30.12.2022 - 14:55
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    Atatürk Kültür Merkezi 2022'de 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı

    Türkiye'nin ve İstanbul'un simge yapılarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) geçtiğimiz yıl cumhuriyetin 98. yılında hizmete girdi.

    Yaklaşık 13 yıl aranın ardından son teknoloji kullanılarak yapılan yeni binasıyla sanatseverlerle buluşan AKM, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor.

    Bin 265 etkinliğe ev sahipliği yaptı

    Operadan baleye, tiyatrodan konserlere, sergilerden çocuk atölyelerine farklı buluşmalara sahne olan AKM'de yıl boyunca bin 265 etkinlik gerçekleştirildi.

    60 binin üzerine çocuk ağırlandı

    Geniş içeriği ile 7'den 70'e herkese hitap eden AKM'de yıl boyunca 275 konser, 150 tiyatro, 80 opera ve bale, 37 sergi ve 90 film gösterisinin yanı sıra söyleşiler, okur yazar buluşmaları ve çeşitli atölyeler düzenlendi.

    Çocuklar için de 386 farklı atölye yapıldı ve 60 binden fazla çocuk sanatla buluşturuldu.

    Atatürk Kültür Merkezi 2022 de 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı #1


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