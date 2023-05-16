Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak, Türkiye'de Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğu, Türkiye Atletizm Federasyonu, İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nce bu yıl 34'üncüsü düzenlenen 'Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu' için Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan Türk bayrağına sarılı toprak, Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda atletlere teslim edildi.

DHA

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinin bahçesinden alınan toprak, 'Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu' için Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na getirildi.

Türk bayrağına sarılı toprak, Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda atletlere teslim edildi.

Teslim töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, ardından da halk oyunları gösterileri sunuldu.

"Bunun sorumluluğu büyük"

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, barış koşusu gibi anlamlı bir faaliyetin parçası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı, tüm noksanlıklara ve olumsuzluklara rağmen; çetin mücadele sonucunda kazanılan bir savaşın ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kıvılcımı olmuştur. Kurtuluş Savaşı, bu mücadelenin adı; Mustafa Kemal'in önderliğindeki yüce ve Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu mücadeleyi yaşatan büyük Türk milletinin kalbidir. 19 Mayıs, gençlere armağan edilmiştir. Bunun sorumluluğu da büyüktür. Şehitler verilerek büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, sizlere emanettir. Bu emaneti korumak, daha iyi noktalara ulaştırmak ve sizden sonraki gelecek nesillere sarsılmaz şekilde bırakma; sizin başlıca görevinizdir.

"Yolunuz açık olsun"

Büyük Atatürk, 'vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' diyerek, bu görevin ifasındaki hareket tarzını da açık bir şekilde tanımlamıştır. Eğitim hayatınızda, çalıştığınız iş kollarında en iyisini hedefleyerek ve yaparak hatta yapmaya da gayret ederek bu emanete sahip çıktığınızı göstereceksiniz. Unutmayınız ki; büyük Atatürk, 'benim tüm umudum gençliktedir' demiş ve bu kutsal görevi sizlere vermiştir. Bugün çok değerli bir faaliyete başlıyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk fidanını ve ilk adımını anacağımız 19 Mayıs'a kadar dökeceğiniz her bir damla ter için size minnettarız. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz.

"Buradayız, bazı şeylerin farkındayız"

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ise şunları söyledi:

35 yıldır devam eden 'Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu'nun her bir adımı, bir anlam ifade ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprağın, Türk bayrağına sarılması çok kıymetlidir. Atatürk'e gösterilen saygının, gençlere gösterilmesinin en etkili yöntemlerinden bir tanesidir ve alınan toprağın, başkonsolosluğumuzun koordinesinde buraya getirilip, değerli genç, dinamik sporcularımızın eşliğinde 737 kilometre, geçen sene 55 saatte koşmuşlar, çok kıymetlidir. Buradayız, bazı şeylerin farkındayız, geçmişi, tarihi, kültürü biliyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilecek

Daha sonra koşuya katkıda bulunanlara plaketleri takdim edildi.

Koşu, Kaymakam Sevgili'nin tabanca atışıyla başladı.

Atatürk'ün evinden alınan toprak, atletler tarafından 737 kilometre yol koşularak 18 Mayıs'ta Ankara'ya ulaştırılacak, 19 Mayıs'ta ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek.

Öte yandan, teslim edilen topraklardan bir miktarı Samsun'a gönderilecek.