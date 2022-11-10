Atatürk'ün ebediyete intikali: 84 yıldır bitmeyen özlem

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumdu. İşte az bilinen fotoğraflarıyla ölümünün 84. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk...

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıl süren yaşamında, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutan olarak değil, devrimleriyle de dahi bir devlet adamı olarak tarihe geçti…

Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu.

Bir milleti esaretten kurtaran Büyük Önder…

Hiç bitmeyecek sessizliğe bürünmesine dakikalar kala Dolmabahçe Sarayı'nın koridorlarında, "Bak, bir tarih göçüyor..." sözleri yankılanırken, takvimler 10 Kasım 1938'i, saat 09.05'i gösteriyordu.

Ve "Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri" olarak ilan eden, bir milleti esaretten kurtaran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 84 sene geçti...

Kahramanlıklarla geçen bir ömür…

84’üncü ölüm yıl dönümünde saygı ve minnetle andığımız Ata'nın, yüzbaşılığından Cumhurbaşkanlığına uzanan kahramanlıkla dolu yılları bugüne hala ışık tutuyor…

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı - FOTO GALERİ