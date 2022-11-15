ATO Kurulu Başkanlığı’na Gürsel Baran yeniden seçildi

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden seçilen Gürsel Baran, "Bu saatten sonra artık kazanan, sadece ve sadece Ankara’dır, Ankara Ticaret Odası üyeleridir" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) seçimlerinin ikinci aşaması, ATO Meclis Salonu’nda bugün yapıldı.

Meclis üyeleri, sabah saat 09:00’dan saat 13:00’e kadar oy kullandı.

Gürsel Baran’ın tek listeyle aday olduğu seçimde, ATO’nun 192 meclis üyesinden 187’si oy verdi.

Gürsel Baran yeniden seçildi

Bir oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde, geçerli olan 186 oyun 185’ini alan Baran, yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçildi.

Yönetim kurulu üyeleri ise; Adem Ali Yılmaz, Ahmet Akça, Ali Yıldız, Halil İbrahim Yılmaz, Halil İlik, Naki Demir, Nihat Uysallı, Ömer Çağlar Yılmaz, Temel Aktay ve Yasin Özyolu, oldu.

Gürsel Baran, seçimin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu saatten sonra artık kazanan, sadece ve sadece Ankara’dır, Ankara Ticaret Odası üyeleridir"

"38 bin 565 kişinin yetki belgesi aldığı ve 24 bin 455 üyenin oy kullandığı seçimler, odamız tarihinin en yüksek katılım oranlı seçimi olarak tarihe geçti. 192’si meclis üyesi olmak üzere toplam 452 organ üyeliği için bin 628 aday yarıştı.

78 meclis üyesi kardeşimizin aramıza katılmasıyla birlikte meclisimizin de yüzde 41’i yenilendi, yaş ortalaması 49 oldu, kadın meclis üyesi sayımız 7’ye yükseldi. Komite üyelerimizle birlikte yenilenme oranı yüzde 58,6 oldu.

Bu saatten sonra artık kazanan, sadece ve sadece Ankara’dır, Ankara Ticaret Odası üyeleridir. Şimdi, tüm kimlikleri bir kenara bırakarak kaldığımız yerden çalışmaya, üretmeye, üyemize ve şehrimize emek vermeye devam etme zamanı başlamıştır.

Bundan sonra tüm enerjimizi üyelerimiz için, onların hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için, ticaretimizin ve ihracatımızın gelişmesi için, Ankara ekonomisinin ilerlemesi ve büyümesi için ve nihayetinde ülke ekonomisi için harcayacağız.

"Ankara'nın ve ülkemizin geleceği inşa edilirken bizler de elimizi taşın altına koyacağız"

Ankara’nın en büyük, Türkiye’nin ikinci büyük sivil toplum kuruluşu olarak, Ankara’nın ve ülkemizin geleceği inşa edilirken bizler de elimizi taşın altına koyacağız. Bu ilk günkü şevk ve heyecanı diri tutarak masada, sahada, üretim ve satış alanlarında, her nerede olursa olsun aynı bilinçle çalışacağız.

Ankara Ticaret Odası, Ankara’nın ihtiyacı olan her yerde üyelerin nefesi olacak, morali olacak, desteği olacak. Ankara’nın sorunları için elini taşın altına koyarak gayret gösterecek. İnşallah Ankara Ticaret Odası’ndan iz bırakarak ayrılanlardan oluruz."