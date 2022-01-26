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    Avcılar D-100'de sahipsiz araçlar çekildi

    Etkisini gösteren yoğun kar yağışı sırasında sahipleri tarafından D-100 karayolu'nda terk edilen ve alınmayan araçlar yediemin otoparkına götürüldü.
    • DHA
    • 26.01.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 08:56
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    Avcılar D-100'de sahipsiz araçlar çekildi

    İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı kenti etkisi altına aldı.

    Kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, araçlarını yollarda bırakmak zorunda kalmıştı.

    Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salı günü D-100 karayolunda terk edilen araçların sahiplerine ulaşmaya çalıştı.

    TERK EDİLMİŞ ARAÇLAR TEK TEK ÇEKİLDİ

    Birçok sürücüye ulaşılırken bu araçların çekilmesi sağlandı. Tanınan süre içerisinde sahipleri gelmeyen veya ulaşılamayan araçlar görüntülenirken getirilen çekicilerle tek tek çekilerek yediemin otoparklarına götürüldü.

    İlçe sınırları içerisinde uluslararası karayolu üzerinde sahipsiz hiçbir araç bırakılmadığı ifade edildi.

     

     


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    Avcılar D-100 de sahipsiz araçlar çekildi #5

    Avcılar D-100 de sahipsiz araçlar çekildi #6


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