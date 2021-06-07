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    Avcılar ve Başakşehir'i kaçak hafriyat döküm alanına çevirdiler

    İki ilçedeki tüm boş alanlar, yapılan hafriyat dökümü nedeniyle inşaat atıkları ile doldu.
    • DHA
    • 07.06.2021 - 11:49
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 12:24
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    Avcılar ve Başakşehir'i kaçak hafriyat döküm alanına çevirdiler

    İstanbul'da Avcılar ile Başakşehir ilçeleri, kaçak hafriyat döküm alanı haline geldi.

    Tahtakale ve Bahçeşehir mahallelerinde yapılan inşaatlardaki atıklar, kimliği belirsiz kişilerce boş alanlara dökülüyor.

    MAHALLE SAKİNLERİ İSYAN ETTİ

    Atıkların içinde cam, kum, taş ve farklı türdeki atıklar yer alırken, vatandaşlar mahallelerinin kaçak döküm sahası olarak kullanılmasından şikayet ediyor. Günde 15-20 kamyon ve kamyonetin kaçak olarak döküm yaptığı iddia edilirken, bırakılan bazı atıkların da kimyasal olduğu öne sürüldü.

    Avcılar ve Başakşehir'i kaçak hafriyat döküm alanına çevirdiler VİDEO

    KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Sorumsuz sürücülerin mahalleyi inşaat atıklarıyla doldurduğu o anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sürücülerin kaçak döküm sonrası bölgeden hızla uzaklaştığı görüldü.

    Avcılar ve Başakşehir i kaçak hafriyat döküm alanına çevirdiler #1

    Avcılar ve Başakşehir i kaçak hafriyat döküm alanına çevirdiler #2

    Avcılar ve Başakşehir i kaçak hafriyat döküm alanına çevirdiler #3

    Avcılar ve Başakşehir i kaçak hafriyat döküm alanına çevirdiler #4

    Avcılar ve Başakşehir i kaçak hafriyat döküm alanına çevirdiler #5

    Avcılar ve Başakşehir i kaçak hafriyat döküm alanına çevirdiler #6

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