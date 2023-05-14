Avcılar'da 19 bin 351 seçmenin kayıtlı olduğu okulda oy verme işlemi başladı Türkiye'de en fazla seçmenin kayıtlı olduğu okullardan birinde 19 bin 351 seçmen sabah 08.00'da uzun kuyruklar oluşturarak oy kullanmaya başladı.

AA Türkiye büyük seçim için sandık başında... Vatandaşların heyecanla beklediği seçim süreci sabah saatlerinde başladı. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçimde bugün yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. En kalabalık okulda oy kullanma Türkiye'de en fazla seçmenin kayıtlı olduğu okullardan biri olan Leyla Bayram İlkokulu'nda, seçim için oy verme işlemleri başladı. Avcılar'da kullanılacak Avcılar'da, 19 bin 351 seçmenin kayıtlı olduğu okulda saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başlatıldı. 1 saat önceden kuyruk oluştu Toplam 51 sandığın bulunduğu okulda, oy kullanma işleminden yaklaşık 1 saat önceden itibaren seçmenlerin okul bahçesine gelmeye başladığı görüldü. Polisin güvenlik önlemleri aldığı okulda seçmenler oylarını kullanıyor.