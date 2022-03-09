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    Avcılar'da engelli pusetini araca almayan şoför: Daha fazla yolcu alacağım

    Minibüse binmek isteyen engelli çocuk ve annesi, engelli pusetinin yer kapladığı ve daha fazla yolcu alınması için, şoför tarafından minibüse alınmadı.
    • İHA
    • 09.03.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 11:01
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    Avcılar'da engelli pusetini araca almayan şoför: Daha fazla yolcu alacağım

    Avcılar Yeşilkent’te Suna Şengül isimli kadın doğuştan Serebral Palsi hastalığı teşhisi konan engelli çocuğuyla birlikte minibüse bindi.

    Minibüse, çocuğunun engelli arabasını da koyan kadına şoförden sert tepki geldi.

    Bunun üzerine ise Suna Şengül, ‘Ben 11 yıldır bu işin mücadelesini veriyorum. Anlatamazsın böyle insanlara. Çocuğumun kalça çıkığı var. Arabasıyla binmesi gerekiyor’ dediği sonrasında ‘3 kişilik ücret al. Arabamız yer kaplıyor. Mazotunuzu karşılarsınız’ diyerek engelli arabası da dahil 3 kişilik para uzattığı bunun üzerine şoförün ise ‘Ablacığım o kadar paran varsa taksiye binersin uzatma’ diye karşılık verdiği, Suna Şengül’ün ise ‘Taksiye engelli arabasıyla binemem ancak toplu taşımaya binebilirim’ dediği kaydedildi.

    "BİR SÜRÜ YOLCU ALACAĞINI SÖYLEDİ"

    Suna Şengül, “Ben neden çocuğumun arabasını katlamak zorundayım, dedim şoföre. Çocuğumu kucağıma almakta zorlanıyorum. Çocuğumun kalçası çıkık. Onun en konforlu hali kendi engelli pusetinde oturduğu zamanki hali. Şoför, ‘Araba benim değil, kapatmak zorundasınız hanımefendi’ dedi. Bir sürü yolcu alacağını söyledi.

    Avcılar'da engelli pusetini araca almayan şoför: Daha fazla yolcu alacağım ViDEO

    Avcılar da engelli pusetini araca almayan şoför: Daha fazla yolcu alacağım #1

    ŞOFÖR İŞİNDEN MEN EDİLDİ

    O anda bulunan vatandaşlardan birisi şikayet etmiş. Şoförün işinden men edildiği söylendi. Serebral Palsi hastalığı var çocuğumun. Çiğneme ve yutma bile yok benim çocuğumda. Çocuğumun durumunu daha da normal bir hale dönüştürmek için çabalıyorum. İnsanlar daha duyarlı olsun. Ben de engelli olsam ben nasıl davranırım diye bir düşünsünler” dedi.

    "ÇOCUK PUSETİ ARACA ALINMAYACAK, YASAK"

    Şoför, ‘Minibüste engelliler için ayrılan köşelerin olduğunu’ söyleyen yolcuya cevap veremedi Şengül, “Şoförle tartışırken yanımdaki kadın, ‘Zaten minibüslerde engelliler için ayrılmış köşeler var’ dedi. Bunun üzerine şoför hiçbir cevap veremedi. Sonrasında, ‘Bana söylenen çocuk puseti araca alınmayacak, yasak’ diye çıkıştı. Ben de ona bunun çocuk puseti olmadığını, 12 yaşında engelli bir vatandaşın engelli oturağı olduğunu söyledim” şeklinde konuştu.

    Avcılar da engelli pusetini araca almayan şoför: Daha fazla yolcu alacağım #2

    Avcılar da engelli pusetini araca almayan şoför: Daha fazla yolcu alacağım #3


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