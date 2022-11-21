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Avcılar'da lodos etkisini gösterdi

Avcılar'da lodos etkisini gösterdi

Lodosun etkisi ile Avcılar'da dalgalar sahili gün boyu dövdü. Dalgaların, özellikle geçen yıl kısmen istinat duvarını yıktığı ve iskelesinin bir bölümünü söktüğü alanda etkili olduğu görüldü.