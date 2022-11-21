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    Avcılar'da lodos etkisini gösterdi

    Lodosun etkisi ile Avcılar'da dalgalar sahili gün boyu dövdü. Dalgaların, özellikle geçen yıl kısmen istinat duvarını yıktığı ve iskelesinin bir bölümünü söktüğü alanda etkili olduğu görüldü.
    • 21.11.2022 - 14:15
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 15:13
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    Avcılar'da lodos etkisini gösterdi

    Marmara Denizi'ndeki lodos, etkisini gösterdi.

    İstanbul'daki bazı deniz otobüs seferleri şiddetli lodos nedeniyle iptal edilirken sahil boyunda dalgalar eksik olmadı.

    Dalgaların boyu 4 metreyi buldu

    Avcılar'dan Küçükçekmece sahiline kadar uzanan şeritte, dalgaların boyu zaman zaman 4 metreyi buldu.

    DHA'nın haberine göre; geçen yıl dalgaların etkisi ile yıkılan sahildeki beton ile iskelenin bir bölümünün hasar gördüğü alanda da dalgalar etkisini gösterdi.

    Avcılar'da lodos etkisini gösterdi ViDEO

    Avcılar da lodos etkisini gösterdi #1

    Avcılar da lodos etkisini gösterdi #2

    Avcılar da lodos etkisini gösterdi #3


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