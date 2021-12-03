Metrobüs arızasıyla birlikte mağdur olan yolcular durakta yoğunluk oluşturdu. Varacakları noktaya gitmekte güçlük çeken yolcuların bir kısmı, yürümek zorunda kaldı.

İstanbul'daki otobüs ve metrobüs arızalarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Sabah saatlerinde iş yoğunluğuyla da artan metrobüs kalabalığına henüz bir çözüm üretilemezken, metrobüs arızalanması yoğunluğu kat kat artırıyor.

Sabah saatlerinde Avcılar'dan gelen bir metrobüste yine arıza meydana geldi.

METROBÜS GELMEYİNCE YÜRÜMEK ZORUNDA KALDILAR

Durakta oluşan yolcu yoğunluğu katlanılamaz hale geldi. Yenibosna'daki durakta bekleyen bazı vatandaşlar metrobüsün uzun süre gelmemesi üzerine yürümeyi tercih etti.

Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu hat ve metrobüs yolunda yürüme anları da kameraya yansıdı.

Avcılar'da metrobüs arıza yapınca yolcular yürüyerek gitti VİDEO

