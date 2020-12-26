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    Avcılar'da temizlik işçisi bulduğu engelli aylığını sahibine teslim etti

    Yolda bulduğu cüzdanı ve bir miktar parayı sahibine ulaştıran temizlik görevlisi, kendisine teşekkür olarak teklif edilen parayı da kabul etmedi.
    • DHA
    • 26.12.2020 - 10:57
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 11:31
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    Avcılar'da temizlik işçisi bulduğu engelli aylığını sahibine teslim etti

     

    İstanbul'un Avcılar ilçesindeki temizlik işçisi Selahattin Özsunar, Denizköşkler Mahallesi’ndeki Çimenli Sokağı süpürürken bir cüzdan buldu.

    Cüzdanı açınca içinde 1500 lira bulunduğunu görünce çalıştığı kuruma ve polislere bilgi verdi.

    PARAYI SAHİBİNE ULAŞTIRDI

    18 yaşındaki engelli oğlu Emircan’ın bakımı için devlet tarafından ödenen engelli aylığı ile cüzdanının bulunduğunu öğrenen Mehmet Şenocak gelen telefonla sokağa geri döndü.

    Mehmet Şenocak, oğlunun parasını sayarak teslim alırken, temizlik işçisi Özsunar’a sembolik de olsa bir miktar para vermeyi teklif etti. Ancak, bunu kabul ettiremedi.

    Avcılar'da temizlik işçisi bulduğu engelli aylığını sahibine teslim etti VİDEO

    'BU PARAYI ALAMAM'

    Temizlik işçisi Selahattin Özsunar, “Bu parayı alamam” derken kısa süre önce bulduğu bir başka cüzdanda 35 TL olmasına rağmen para ve çok sayıda kimlikleri sahibine teslim edebilmek için 40 liradan fazla telefon faturası ödemek zorunda kaldığını söyledi.

     


    Avcılar da temizlik işçisi bulduğu engelli aylığını sahibine teslim etti #1

    Avcılar da temizlik işçisi bulduğu engelli aylığını sahibine teslim etti #2

    Avcılar da temizlik işçisi bulduğu engelli aylığını sahibine teslim etti #3

    Avcılar da temizlik işçisi bulduğu engelli aylığını sahibine teslim etti #4

    Avcılar da temizlik işçisi bulduğu engelli aylığını sahibine teslim etti #5

    Avcılar da temizlik işçisi bulduğu engelli aylığını sahibine teslim etti #6

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