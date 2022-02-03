Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kavala kararına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan tepki geldi

Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kavala davasına ilişkin dosyanın tekrar AİHM'e sevk edilmesine yönelik kararını değerlendirdi.

"KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR"

Kararın devam eden yargı sürecine müdahale niteliğinde olduğunu vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin ülkemizde devam eden yargı sürecine müdahale niteliğindeki kararı Konsey'in yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının güçlendirilmesi ilkesiyle taban tabana zıttır; yok hükmündedir. Milletimiz adına ancak bağımsız ve tarafsız Türk Yargısı karar verebilir. Siyasilerden oluşan Komite'nin asla bir yargı makamı olmadığını kendilerine hatırlatmak isteriz."