Avrupa'da 150 Rus diplomat sınır dışı edildi

Bazı ülkelerdeki Rus diplomatlar, Ukrayna saldırıları nedeniyle bulundukları toprakları terk etmek zorunda kaldı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş, Balkanlar ve Avrupa'daki Rus diplomatların "istenmeyen kişi" ilan edilmesine yol açtı.

Moskova'yı kıskaca almak isteyen Batılı ülkeler, ekonomik yaptırımların yanı sıra kıtada görevli 150 Rus diplomatı sınır dışı etti.

Sınır dışı etme kararına gerekçe olarak Viyana Sözleşmesi'nin ihlal edilmesi gösterildi. Ayrıca ülkelerin çoğunluğu, güvenlik veya casusluk suçlamalarını ileri sürdü.

POLONYA, 45 RUS DİPLOMATI SINIR DIŞI ETTİ

Ukrayna’dan en çok sığınmacının geldiği Polonya, diplomat statüsüne sahip 45 Rus’u casusluk gerekçesiyle sınır dışı ederek, bu süreçte en çok diplomat sınır dışı eden ülke oldu.

Ukrayna ile sınırı olan bir başka komşu ülke Slovakya da 38 Rus diplomatı, Viyana Sözleşmesi'ne riayet etmedikleri gerekçesiyle sınır dışı etti.

SLOVAKYA İÇİN 'GÜVENLİK RİSKİ'

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu diplomatların güvenlik açısından yüksek risk taşıdığını ileri sürdü.

Slovakya gibi yaklaşık 5,5 milyon nüfusa sahip küçük bir ülkede bu kadar çok sayıda Rus diplomatın sınır dışı edilmesi dikkat çekti.

BELÇİKA'DAN 21 SINIR DIŞI

Belçika hükümeti, ülkede görevli Rus diplomatlardan 21'ini casusluk yaptıkları gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, Rus diplomatların Rusya'nın Brüksel Büyükelçiliği ile Anvers kentindeki konsolosluğunda çalıştıklarını belirterek, bu kişilerin ülkenin ulusal güvenliğini tehdit eden casusluk ve etki operasyonu faaliyetlerinde bulunduklarını söyledi.

17 RUS DİPLOMAT HOLLANDA'DAN AYRILDI

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, casusluk yaptıkları gerekçesiyle 17 Rus diplomatı sınır dışı ettiklerini duyurdu.

Çekya'da Rusya’nın Prag Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomat sınırı dışı edilirken, ülke basınına göre bu kişinin Prag Büyükelçi Yardımcısı Feodosij Vladisevszkij olduğu iddia edildi.

BALTIK ÜLKELERİNDE SON DURUM

Litvanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Büyükelçisi Alexei Isakov'un Bakanlığa çağrılarak, Rusya Büyükelçiliği'nin 4 çalışanını "istenmeyen kişi" ilan eden diplomatik nota verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Rus diplomatların son faaliyetlerinin "diplomatik statüleriyle bağdaşmadığı" belirtilerek ülkeyi terk etmeleri istendi. Bu kararın Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta Kiev ile dayanışmanın bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Bu arada Estonya, 3 Rus diplomatı sınır dışı ederken Letonya da 3 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

BALKANLAR'DA SINIR DIŞI EDİLEN DİPLOMATLAR

Rusya ile genel olarak iyi ilişkilere sahip Bulgaristan, 12 Rus diplomatı sınır dışı etti. Kuzey Makedonya da 5 Rus diplomatı, Viyana Sözleşmesi'ne uymadıkları gerekçesiyle sınır dışı etti.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Karadağ Büyükelçiliği'nde görev yapan bir Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

Avrupalı ülkelere ek olarak ABD de Birleşmiş Milletler'de (BM) görevli 13 Rus diplomatı sınır dışı etti.