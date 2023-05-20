Avusturya'da seçim yoğunluğu Avusturya'da, Türkiye'de 28 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi yoğun katılımla başladı.

AA

Avusturya'da, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Türkiye’nin Viyana, Salzburg ve Bregenz Başkonsolosluklarının yanı sıra, Linz, Graz ve Nnnsbruck kentlerinde de vatandaşlar oy kullanmak için sandık başına geldi.

Viyana, Salzburg ve Bregenz Başkonsolosluklarında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar 24 Mayıs’a kadar yerel saatle 08.00’den 22.00’ye kadar sandığa gidebilecek.

Bu seçimlerde ilk defa sandık kurulan Linz, Graz ve Innsbruck şehirlerinde ise bugün ve yarın yerel saatle 09.00’dan 21.00’e kadar oy kullanılabilecek.

"Muhteşem bir örnek"

Oyunu kullanan Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, basına yaptığı açıklamada, seçmenlerin hem söz konusu 3 başkonsolosluk hem de 3 şehirde sandığa ilk günden yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Ceyhun, bu yoğun katılımın demokrasi adına çok memnun edici olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

Demokrasi adına millet olarak çok muhteşem bir örnek veriyoruz. İnsanlarımız vatandaş olmanın bilinciyle, oylarının değerinin de gerçekten sonuna kadar farkında olarak bir vatandaş olarak geliyor ve sandıkta oylarını kullanıyorlar.

Hem kamu görevlileri hem de siyasi parti temsilcilerinin bir uyum içerisinde süreci sürdürdüğünü kaydeden Ceyhun, seçmenlerin 14 Mayıs’taki seçimlerde çok güzel bir vatandaşlık örneği sergilediklerini ve bu süreçte hiçbir sorunun yaşanmadığını hatırlattı.

"Bir süre beklemek zorunda kalabilirler"

Ceyhun, hafta sonu olmasından ötürü uzun sıraların olabileceğini, vatandaşlardan biraz daha sabır ve anlayış beklediğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

Önümüzdeki 5 gün belki herkes bir süre beklemek zorunda kalabilir. Ama bu da şunu gösteriyor ki, eğer bekliyorsak ilgi büyük ve herkes oy vermek istiyor. Bu durumda dayanışma içinde olup herkesin oy vermesi için biz de birazcık sabır edeceğiz.

Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 111 binin üzerinde seçmenin bulunduğu Avusturya’da 62 bin 349 seçmen sandık başına gitmişti.