TSK'nın yeni karargahı olacak Ay Yıldız Projesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde atılan temelinde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bugün Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreniyle yeni karargahı için gün saymaya başladı.

Hazırlanan Ay Yıldız Projesi'yle birlikte TSK'nın 19 Mayıs 2023'te geçmesi planlanan yeni karargahının ilk adımları dualarla atıldı.

DUALARLA TEMEL ATILDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, temel atma töreninde sahneye çıkarak dua etti.

Ay Yıldız Projesi'nin temeli dualarla atıldı ViDEO

"KOLAYLAŞTIR, ZORLAŞTIRMA ALLAH'IM"

Arapça 'Allah'ım işlerimizi zorlaştırma, kolaylaştır, Allah'ım hayırla sonuçlandır' anlamına gelen "Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr" duasıyla konuşmasına başlayan Erbaş, şu sözleri kullandı.

"Vermiş olduğun sayısız nimetlere hamd ediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle Allah'ım. Ancak senden yardım diliyoruz, bizleri başkalarına muhtaç eyleme Allah'ım.





"BU YERLEŞKEYİ KOLAYLAŞTIR, ZORLAŞTIRMA"

Şu anda ülkemiz için, Peygamber Ocağı şanlı ordumuz için Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarımızın karargahı için, burada yeni bir yerleşke yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Bu yerleşkeyi kolaylaştır, zorlaştırma, bizlere hayırla tamamlamayı nasip eyle Allah'ım.





"ORDUMUZUN EN GÜZEL BAŞARILARA ULAŞMASINI NASİP EYLE"

'Düşmanlarınıza korku vermek, caydırmak için kuvvet hazırlayın' buyuruyorsun. Bu ayet-i kerimeden ilham alarak, bu külliyede çalışan ordumuzun en güzel başarılara ulaşmasını nasip eyle. Güzel hazırlıklar yapmayı nasip eyle Allah'ım.."