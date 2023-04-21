Ayasofya Camii'nde bayram namazı

AA & Ensonhaber
Ramazan Bayramı namazını Ayasofya Camii'nde kılmak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren camiye geldi.
Caminin içi namaz vaktinden önce dolarken, İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler namaz için Ayasofya Meydanı'nı doldurdu.
Boş yer kalmadı
Vatandaşlar ve turistler caminin dışında beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde saf tuttu.
Namaz sonrası vatandaşlar ve turistler Sultanahmet Meydanı'nda bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Ramazan Bayramı namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.