Ayasofya Camii'nde bayram namazı
AA & Ensonhaber

Ramazan Bayramı namazını Camii'nde kılmak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren camiye geldi.

Caminin içi namaz vaktinden önce dolarken, İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler namaz için Ayasofya Meydanı'nı doldurdu.

Boş yer kalmadı

Vatandaşlar ve turistler caminin dışında beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde saf tuttu.

Namaz sonrası vatandaşlar ve turistler Sultanahmet Meydanı'nda bayramlaştı.

Ayasofya Camii'nde bayram namazı

Cumhurbaşkanı da, Ramazan Bayramı namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Ayasofya Camii'nde bayram namazı
Ayasofya Camii'nde bayram namazı
Ayasofya Camii'nde bayram namazı
Ayasofya Camii'nde bayram namazı
Ayasofya Camii'nde bayram namazı
Ayasofya Camii'nde bayram namazı
Ayasofya Camii'nde bayram namazı
Ayasofya Camii'nde bayram namazı
Ayasofya Camii'nde bayram namazı
Ayasofya Camii'nde bayram namazı