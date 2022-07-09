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    Ayasofya Camii'nde binlerce kişi bayram namazı kıldı

    Yurdun dört bir yanını bayram telaşı sararken, bayram namazı nedeniyle binlerce kişinin akın ettiği camilerden biri de Ayasofya Camii oldu.
    • 09.07.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 09:28
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    Ayasofya Camii'nde binlerce kişi bayram namazı kıldı

    Kurban Bayramı heyecanıyla sabahın erken saatlerinde yollara düşen vatandaşlar, bayram namazlarını eda etti.

    Camileri dolduran Müslümanlar, İstanbul'da da Ayasofya Camii'ni taşırdı.

    Gece saatlerinde dolmaya başlayan Ayasofya'nın içerisinde namaz kılmak için yer bulamayan vatandaşlar, seccadelerini avluya serdi.

    Büyük yoğunluk yaşandı

    Ayasofya Camii'nin iç ve avlu kısımlarından gelen fotoğraflarda, yoğunluğun ciddi bir seviyede olduğu kaydedildi.

    Ayasofya Camii nde binlerce kişi bayram namazı kıldı #1

    Meclis Başkanı da Ayasofya'da kıldı

    Camiye giden çeşitli bölgelerde kurulan güvenlik noktalarında da yoğunluk oluştu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, Kurban Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi`nde kıldı.

    Ayasofya Camii'nde binlerce kişi bayram namazı kıldı VİDEO

    Ayasofya Camii nde binlerce kişi bayram namazı kıldı #2

    Ayasofya Camii nde binlerce kişi bayram namazı kıldı #3

    Ayasofya Camii nde binlerce kişi bayram namazı kıldı #4

    Ayasofya Camii nde binlerce kişi bayram namazı kıldı #5

    Ayasofya Camii nde binlerce kişi bayram namazı kıldı #6

    Ayasofya Camii nde binlerce kişi bayram namazı kıldı #7

    Ayasofya Camii nde binlerce kişi bayram namazı kıldı #8

    Ayasofya Camii nde binlerce kişi bayram namazı kıldı #9

    Ayasofya Camii nde binlerce kişi bayram namazı kıldı #10

    Ayasofya Camii nde binlerce kişi bayram namazı kıldı #11

    Ayasofya Camii nde binlerce kişi bayram namazı kıldı #12

    Ayasofya Camii nde binlerce kişi bayram namazı kıldı #13

    Ayasofya Camii nde binlerce kişi bayram namazı kıldı #14

    Ayasofya Camii nde binlerce kişi bayram namazı kıldı #15


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