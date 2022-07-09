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Ayasofya Camii'nde binlerce kişi bayram namazı kıldı

Ayasofya Camii'nde binlerce kişi bayram namazı kıldı

Yurdun dört bir yanını bayram telaşı sararken, bayram namazı nedeniyle binlerce kişinin akın ettiği camilerden biri de Ayasofya Camii oldu.