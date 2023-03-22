Ayasofya Camii'ne mahya asıldı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minarelerine Ramazan hazırlığına özel "La İlahe İllallah" yazılı mahya asıldı.

AA

11 ayın sultanı Ramazan başlıyor...

Vatandaşların telaşlı hazırlıkları tamamlandı.

Osmanlı mirası mahyalar da, Ramazan'a günler kala hazırlanarak camilere asıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minarelerine "La İlahe İllallah" yazılı mahya asıldı.

"İstanbul'umuzu hem de gönüllerimizi aydınlatacak"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ayasofya Camii'ne asılan mahya videosunu paylaşarak şöyle dedi:

Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin minareleri, bu yıl da 'La İlahe İllallah' yazılı mahya ile hem İstanbul'umuzu hem de gönüllerimizi aydınlatacak.

2 Ramazan geçirdi

Öte yandan 24 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla müze statüsünden tekrar camiye dönüştürülen Ayasofya, yine bir Ramazan öncesinde heyecanlı hazırlığa sahne oldu.

60 yıllık bir hayalin gerçekleşmesinin ardından 2 Ramazan geçiren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yine milyonları ağırlayacak.

Temizlik yapıldı

Bu kapsamda dünyanın sayılı eserlerinden biri olan ihtişamlı yapı temizliğe alındı.

Görevli ekiplerince yapılan temizlik çalışmasında, caminin içi gül suyuyla yıkandı. Ayrıca ekipler cami avlusu ve çevresini de sıcak suyla temizledi.

Ramazan öncesinde 20 kişiden oluşturulan ekiple yapılan çalışmada Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki halıların temizlendi, ayakkabılıklar silindi.

Ziyaretçi akınına uğruyor

Camiye dönüştürüldüğü günden itibaren ziyaretçi sayısı azalmayan Ayasofya'da Ramazan ayı diğer aylara göre daha yoğun geçiyor.