Ayasofya için hatıra parası

Ayasofya için hatıra parası

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Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasınına özel para basıldı.

86 yıllık Ayasofya hasreti sona erdi...

1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının Danıştay tarafından iptali, Ayasofya'nın ibadete açılmasının yolunu açmıştı.

Kararın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ayasofya resmen ibadete açıldı.

Hazırlıkları neredeyse sona eren tarihi yapının girişine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tabelası asılırken, kılınacak ilk namaza da saatler kaldı.

AYASOFYA İÇİN HATIRA PARASI BASILDI

Türk halkı yarın kılınacak ilk namazı heyecanla beklerken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan da tarihe not düşürecek bir müjde geldi.

Albayrak, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına özel para basıldığını duyurdu.

Berat Albayrak müjdeyi, "Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." ifadeleriyle duyurdu.