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    Ayasofya'da Fetih Suresi DEVA Partisi'ni rahatsız etti

    Ayasofya'da Fetih Suresi DEVA Partisi'ni rahatsız etti

    DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okutulmasını yanlış bulduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2020 - 14:07
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    Ayasofya'da Fetih Suresi DEVA Partisi'ni rahatsız etti

    İstanbul'un fethinin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katıldığı program Yunanistan'da büyük tepkilere neden oldu.

    Yunan medyası, Türkiye'nin Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okutmasının kabul edilemeyeceğini yazdı.

    Yunanistan'ın dışında duruma tepki gösteren başka bir isim de DEVA Partisi'nden Mustafa Yeneroğlu oldu.

    "BÖYLE SAÇMA SAPAN GÜNDEMLER..."

    Halk TV'de Özlem Gürses'in sorusunu yanıtlayan Yeneroğlu, "Ayasofya'yı tekrar açacağız, zincirleri kıracağız yaklaşımlarıyla insanları uyutmaya çalışan bir yaklaşım biçimi olarak değerlendiriyorum. Doğru olmadığını düşünüyorum. Böyle saçma sapan gündemlerle meşgul olmak bile DEVA Partili olarak beni rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.

    Ayasofya'da Fetih Suresi DEVA Partisi'ni rahatsız etti VİDEO

    Ayasofya'da Fetih Suresi okundu VİDEO

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