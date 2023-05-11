Aydın Erkoç Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı’nın İş Konseyi Başkanı oldu

Motorlu Araç Satıcıları (MASFED) ve OTONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, Türk birliğinin sağlanması ve Türk dünyasının her alanında ortak hareket edilmesi amacıyla kurulan Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın İş Konseyi başkanı oldu.
Haber, MASFED'in Twitter hesabından duyuruldu.
O açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;
Genel Başkanımız Aydın Erkoç, Türk birliğinin sağlanması ve Türk dünyasının her alanda ortak düşünüp ortak hareket etmesi amacıyla kurulan ve bu doğrultuda çeşitli faaliyet ve projeler geliştiren Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı’nın İş Konseyi Başkanlık görevine getirilmiştir.
"İş Konseyi’nin Başkanlık görevine getirilmeden mutluluk duyuyorum"
Sektöründe çok önemli çalışmalar yürüten, aynı zamanda farklı iş alanlarında da çalışmaları bulunan Erkoç şöyle konuştu;
Ortak br tarihe sahip olduğumuz Türk dünyası ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya ülkeleri ile ekonomik işbirliğimizin artması ve dış ticaret hacminin gelişmesi amacıyla kurulan İş Konseyi’nin Başkanlık görevine getirilmeden mutluluk duyuyorum. Bizi bu göreve layık gören Vakıf Başkanımız Sn. Dr. Abdullah Çalışkan’a, Başkan Yardımcımız Ayşe Türkmenoğlu’na ve kıymetli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.