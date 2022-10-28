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    Aydın'da 53 düzensiz göçmen yakalandı

    Didim ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 53 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
    • 28.10.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 14:06
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    Aydın'da 53 düzensiz göçmen yakalandı

    Aydın'da Didim Sedef koy mevkiinden lastik botla açılarak Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

    Aralarında kadın ve çocuklar yer alıyor

    Aralarında kadın ve çocuklarında yer aldığı 53 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkartılmasının ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler

    İHA'nın aktardığına göre emniyetteki işlemleri yapılan göçmenler, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Aydın da 53 düzensiz göçmen yakalandı #1

    Aydın da 53 düzensiz göçmen yakalandı #2


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