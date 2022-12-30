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    Aydın'da bir restoranda patlama meydana geldi

    Aydın'da bir restoranda patlama meydana geldi

    Bir restoranda tüp değişimi sırasında yaşanan patlamada 7 kişi hayatını kaybederken 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 17:06
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    Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bir dönerci dükkanında tüp patlaması meydana geldi.

    Patlama sesini duyan bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Alevler kontrol altına alınırken, meydana gelen patlamada 5 kişi yaralanırken 7 vatandaş hayatını kaybetti.

    7 kişi hayatını kaybetti

    Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, restoranda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Ekinlikler iptal edildi

    Kentte meydana gelen patlama sonrasında Aydın'daki tüm etkinliklerin iptal edildiği duyuruldu.

    Aydın'da bir restoranda patlama meydana geldi VİDEO

    Aydın da bir restoranda patlama meydana geldi #1

    Aydın da bir restoranda patlama meydana geldi #2

    Aydın da bir restoranda patlama meydana geldi #3

    Aydın da bir restoranda patlama meydana geldi #4

    Aydın da bir restoranda patlama meydana geldi #5

    Aydın da bir restoranda patlama meydana geldi #6


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