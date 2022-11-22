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    Aydın'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

    Kentte yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması beklenirken Meteoroloji uzmanları, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
    • 22.11.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 17:41
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    Aydın'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

    Türkiye'de birçok kentte sarı kod uyarısı veriliyor.

    Soğuk havaların ardından ülkeyi yağmurlu hava etkisi altına almaya başladı.

    Meteoroloji, yağış olacak kentler için uyarılarda bulunurken yoğun yağış beklenen şehirlere bir yenisi daha eklendi.

    Aydın'da şiddetli yağış

    Aydın’da, yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

    Aydın da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor #1

    "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

    İHA'nnın haberine göre, Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "23.11.2022 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, Aydın il genelinde çok kuvvetli (51-75 kg/m) ve yerel olarak şiddetli (76-100 kg/m) olacağı tahmin ediliyor. Yağışlarla beraber rüzgarın güney yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.


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