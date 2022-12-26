Aydın'da hamile eşi ölüme itilen göçmen gözyaşlarını tutamadı

Yunan sahil güçleri tarafından geri itilerek ölen 5 aylık hamile göçmen kadının eşi, yaşadıkları anları ağlayarak anlattı.

Yunan sahil güçlerinin, Avrupaya göç etmek isteyen mültecilere yönelik zulmü her geçen gün artıyor.

Bir yeni olay da Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yaşandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesiyle bölgeye 1 Sahil Güvenlik botu sevk etti.

43 göçmen kurtarıldı

Tespit edilen lastik bottaki 43 düzensiz göçmen sağ kurtarıldı.

2 cansız bedene ulaşıldı

Biri 5 aylık hamile olan Acheng Meryem Shakul ve 1 kadının daha cansız bedenine ulaşıldı.

Göçmenler o anları anlattı

Kurtarılan göçmenler, ifadelerini verirken yaşadıkları korku dolu anlar sonrasında gözyaşlarını tutamadı.

"Eşimi kaybettim ama ben iyiyim"

Olayda eşi Acheng Meryem Shakul'u kaybeden Muhammed Shakul, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatarak, "4 ay önce yasal yollardan Türkiye'ye geldik. Eşim 5 aylık hamileydi. Bot su aldığında eşim 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Çok üzgünüm. Biz botun içindeydik, sular üzerimize doğru geliyordu. Yunan Sahil Güvenlik bizi sürekli sıkıştırıyordu. Telefonla arandıktan 50 dakika sonra Türk Sahil Güvenlik geldi. Türk Sahil Güvenlik bize iyi davrandı. Eşimi kaybettim ama ben iyiyim." dedi.

"Ablamı kaybettim"

Hamile ablasının gözlerinin önünde boğulduğunu belirten kız kardeşi Rıhanna İbrahim ise "Ben botta ayaktayken, ablam ise o sırada oturuyordu. Havaya ateş ediyorlardı. Korku dolu anlar yaşadık. Kendimi çok kötü hissediyorum. Ablamı kaybettim." ifadelerini kullandı.

Bottaki diğer göçmenlerin, John Jones'ın sakladığı cep telefonuyla yaptığı ihbarla kurtarıldığı ortaya çıktı.

"İç çamaşırımın içinde sakladım"

DHA'nın haberlerine göre, olaydan sonra sakladığı telefonu çıkarıp, 112'yi arayarak Türk Sahil Güvenlik'ten yardım isteyen John Jones da "Arkadaşımın telefonuydu. İç çamaşırımın içinde sakladım. Olaydan hemen sonra 112'yi arayarak Sahil Güvenlik'ten yardım istedim. Konum istediler; gönderdim. Bizi bu şekilde kurtardılar." diye konuştu.