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    Aydın'da kaçak içki operasyonu: 200 litre yakalandı

    Kentte bir zeytin bahçesi içerisinde bulunan barakada 200 litre kaçak alkol ele geçirildi.
    • 05.01.2023 - 09:52
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    Aydın'da kaçak içki operasyonu: 200 litre yakalandı

    Yılbaşı gecesi vatandaşları zehirleyerek ölüme sebebiyet oluşturmaması adına tonlarca kaçak alkol imalathı yapılan adrese baskın düzenlendi.

    Yurt genelinde vatandaşları zehirlemek isteyen şahıslara yönelik başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce, kaçak alkol üreten ve satan şahıslara yönelik planlı çalışmaları devam ediyor.

    Zeytin bahçesine baskın

    Kentin Nazilli ilçesi Dallıca Mahallesi’nde jandarma ekipleri 2 şahsa ait zeytin bahçesi içerisinde bulunan barakaya baskın gerçekleştirdi.

    200 litre kaçak şarap yakalandı

    İHA'nın haberine göre, yapılan aramada 2 varil içerisinde 200 litre kaçak şarap ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

    Aydın da kaçak içki operasyonu: 200 litre yakalandı #1


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