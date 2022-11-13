Aydın'da kasım ayında deniz keyfi

Ülkenin doğusunda ağır kış şartları etkisini batıda durum farklı. Kasım ayının ortasına yaklaşılmasına rağmen Aydın’da, sahiller hafta sonu tatilci akınına uğradı.

Türkiye'nin doğu illerinde soğuk hava ve kış şartları etkisini gösteriyor.

Diğer yandan da Aydın’da, 22-25 derece arasında değişen hava sıcaklığı nedeniyle yazdan kalma günler yaşanıyor.

Okulların ara tatile girmesi ile birlikte Kuşadası Güzelçamlı Milli Parkı, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Kasım ayında denizin tadını çıkardılar

Pek çok kişi Kasım ayında deniz keyfi yapmak için sabah kahvaltısını Millipark sahilinde yapıp denize girdi.

Gün boyu yoğunluğun devam ettiği Millipark'ta; yazdan kalma günler yaşayan vatandaşlar, bu yıl mevsimin çok kurak olması ve yaz sıcaklarının devam etmesi nedeniyle hafta sonunu deniz kenarında ve Ege’nin mavi sularında kulaç atarak değerlendirdi.

Bir yandan denize girip diğer yandan sahilde kum oynayan çocuklar ise kasım ayında olunmasına rağmen üşümediklerini ve tatilin keyfini çıkardıklarını belirttiler.

Vatandaşların keyifli anları objektiflere yansıdı

İHA'nın haberine göre; Millipark’ta 13 Kasım’da yaşanan yoğunluk ve vatandaşların deniz keyfi, objektiflere yansıdı.



