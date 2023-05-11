Aydın'da milli otomobil Togg yoğun ilgi gördü İlk akıllı cihaz modeli T10X'ı Aydın’da görmek isteyen vatandaşlar Gemlik mavisi renkli modeli incelemek ve görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı.

İHA

Türkiye'nin kavuştuğu hayallerden biri de Togg oldu.

Yerli ve milli otomobil yurdun her köşesinde büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Yurdu gezen Togg Aydın'da da meraklılarıyla buluştu.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg’un tanıtım etkinlikleri çerçevesinde Aydın turunun ilk durağı Buharkent oldu.

Vatandaş yoğun ilgi gösterdi

Sabah erken saatlerde Buharkent’e getirilen Togg, ardından Kuyucak, Nazilli, Yenipazar, Sultanhisar, Köşk, Efeler, Çine ve Koçarlı ilçelerinde vatandaşlarla buluşturuldu.

Merkez ilçe Efeler’de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Togg, Adnan Menderes Bulvarı'ndan Atatürk Kent Meydanı’na kadar güçlükle ilerledi.

Vatandaşlar fotoğraf çekildi

Gemlik mavisi rengi 06 KTB 87 plakalı aracı incelemek ve görüntülemek isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı.

Yerli otomobili inceleyen vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Valla arabanın her şeyi etkiliyor"

Togg’un tam bir teknoloji harikası olduğunu ifade eden vatandaşlardan Selami Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Harika, tam bir bilgisayar. Teknoloji harikası. Allah, yüce Türk milletine bunu nasip etti. Şükürler olsun bugünlere. Valla arabanın her şeyi etkiliyor. Etkilemeyen bir şeyi yok ki.



Çünkü Türk’e has ve Türk’e göre yapılmış. Türk mühendisleri yapmış. Sevinmeyelim de ne yapalım. İleride belki arabamı satar kredi çekerim, galiba öyle bir şey var. Alırım.

"Dünyaya kendimizi ispat edebilmek için Türk damgası olmasının bizim için yeterli"

Arabada Türk damgası olmasının dünyaya ispat ve prestij açısından yeterli olduğunu belirten Osman Özener şu ifadeleri kullandı:

Aracı gördüm, gurur duydum. Yaparsa Allah razı olsun Recep Tayyip Erdoğan yapar. Alınan her bir Togg, yani yerli üretim araç, Amerika'nın, Almanya’nın, Fransa’nın araba markalarına darbe olacaktır.



Bu milletin almış olduğu her bir araç ithalatı azaltacaktır. Bu bizim için gurur kaynağıdır. Biz de doğru yerde durduğumuza inanıyoruz. Reisin arkasındayız. Togg’u görünce çok memnun oldum. Arabanın genel itibarıyla görüntüsü geniş, bagaj hacmi geniş.



Yani güzel. Zaten Türk damgası olması bizim için yeterli. Dünyaya kendimizi ispat edebilmek için Türk damgası olmasının bizim için yeterli olduğunu düşünüyorum. İnşallah ileride biz de almayı düşünüyoruz. Şartlarımız uygun olursa almak isteriz.

"Türkiye’ye bir yatırım daha kazandırdı"

Rengin Akalın şu şekilde konuştu:

Togg’u gördüm ve çok beğendim. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, Türkiye’ye bir yatırım daha kazandırdı. Ona çok teşekkür ediyoruz. İyi ki var. Durmak yok, yola devam.

Konvoy ile başka ilçeye gönderildi

Vatandaşların yoğun ilgisi ile yaklaşık 2 saat Efeler ilçesinde kalan Togg, daha sonra beraberindeki konvoy ile birlikte diğer ilçelerde vatandaşlarla buluşmak üzere hareket etti.