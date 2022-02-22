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    Aydın'da ölen deniz canlıları sahil kenarında bulundu

    Kuşadası ilçesinde nesli tükenmekte olan deniz canlıları, ölmüş şekilde sahile vurdu.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 10:08
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    Aydın'da ölen deniz canlıları sahil kenarında bulundu

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde nadir görülen deniz canlıları ölü bulundu.

    Tırtak türü bir yunus ve Chelonia Mydas türü Yeşil Deniz Kaplumbağası can vermiş şekilde sahile vurdu.

    Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, denizlerde nadir görülen canlıların korunması gerektiğini belirtti.

    EKODOSD'a yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen ekipleri, hayvanlar üzerinde inceleme yaptı.

    Yunus üzerinde yapılan incelemede, karında muhtemelen kesici bir aletle kesilmiş yarılma ve kuyrukta derin bir kesik izi olduğu görüldü.

    "HEDEF DIŞI AV OLARAK YAKALANDIĞI TAHMİN EDİLİYOR"

    Yunusun hedef dışı av olarak yakalandığı ihtimali üzerinde durulduğunu ifade eden EKODSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yunusun deri yüzeyine bakıldığında oluşan düzgün çiziklerin muhtemelen büyük bir tekne güvertesinde sürünmekten meydana geldiği düşünüyoruz. Yunusun hedef dışı av olarak yakalandığı ve sonucunda bu durumun meydana geldiği tahmin ediliyor.

    Aydın da ölen deniz canlıları sahil kenarında bulundu #1

    "YUNUSLARDA KASTİ ÖLÜMLER YAŞANIYOR"

    Deniz ekosisteminde besin zincirinin en üst halkalarından birinde olan yunuslar deniz kirliliği, trol ağlarına takılma, plastik atıklar gibi nedenlerle ölürken bazen de duyarsız kişilerce bu yunusta olduğu gibi kasti ölümler de yaşanıyor. IUCN kategorilerine göre, Küresel ve Akdeniz ölçeğinde tehlike altında olan Tırtak türü 2,14 metre boyutundaki yunustan doku örnekleri alınarak, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’na gönderildi." dedi.

    "KAPLUMBAĞA BOĞULARAK ÖLDÜ"

    Öte yandan yakın bir sahilde başka önemli tür olan Chelonia Mydas türü bir Yeşil Deniz Kaplumbağası'nın da kıyıda ölü olarak bulunduğunu belirten Sürücü, "Yapılan incelemelerde herhangibir yara ve kesi izine rastlanmadı. Bu kaplumbağanın da hedef dışı av olarak ağlara yakalandığını ve nefes almak için su yüzeyine çıkamadığından boğularak öldüğü tahmin ediliyor. Yeşil kaplumbağanın ölçümlemeleri yapılarak, doku ve keratin örnekleri alındı. Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü'ne DNA çalışmaları için gönderildi. Kaplumbağa da mikroplastik çalışmaları için Dalyan’da bulunan DEKAMER’e gönderilecek." şeklinde konuştu.

    Aydın da ölen deniz canlıları sahil kenarında bulundu #2

    'DENİZ KİRLİLİĞİ' UYARISI

    Denizlerde nadir görülen canların korunması gerektiğini kaydeden Sürücü, "Deniz ekosisteminin sağlıklı göstergeleri olan bu nadir türlerin korunması için başta deniz insanlarına, deniz kirliliğinin önlenmesi için duyarlı insan sayısının çoğaltılmasına, gerekli denetim ve yaptırımların uygulanması için de ilgili kurumlara önemli görev düşüyor." ifadelerini kullandı.

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