Aydın'da siyasi partilerin yasaklarından saatler önce standlar etrafında yoğunluk oluştu Seçim yasaklarına saatler kala meydanları dolduran siyasi parti temsilcilerinin stant çalışmaları hız kazanırken öncelerindeki kalabalık arttı.

İHA

Türkiye'nin büyük seçimine 1 ün kaldı...

Yurt genelinde 14 Mayıs’taki genel seçimler için siyasi partiler seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da aynı meydanda çadır kurup, stant açan partilerin çalışmaları yoğun ilgi gördü.

Renkli görüntüler oluştururken, seçim saatlerine saatler kala tüm siyasi partiler Atatürk Kent Meydanı’nda seçim çalışmalarına hız kazandırdı.

Yasaklardan önce yoğunluk yaşandı

Saat 18.00 itibariyle başlayacak olan seçim yasakların öncesinde partilerini desteklemeye gelen vatandaşlar da meydanda yoğunluk oluşturdu.

Vaadler vatandaşa anlatılıyor

Siyasi partilerinin stantlarında bulunan vatandaşlar da ellerine aldıkları tanıtım broşürleri ile seçim çalışmalarında yer alarak partilerinin vaatlerini bölgeden geçen vatandaşlara anlatıyor.

876 bin 562 seçmen oy kullanacak

Aydın’da Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili Seçimlerinde 876 bin 562 seçmen 2 bin 731 sandıkta oy kullanma heyecanı yaşarken, seçimlerinin güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi amacıyla Aydın Valiliği koordinesinde de alınan seçim tedbirleri tamamlandı.