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- Aydın'da Yunanistan'ın ittiği 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'da Yunanistan'ın ittiği 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunan unsurlarınca geri itilen can salı içerisindeki 16 göçmen, ekipler tarafından kurtarılarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
- 01.12.2022 - 09:25
- Güncelleme : 01.12.2022 - 10:06
Yunan unsurları, can salı içindeki 16 düzensiz göçmeni Türk kara sularına geri itti.
Aydın'n Didim açıklarında belirlenen grup için ekipler harekete geçti.
16 kişi kurtarıldı
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İl Göç İdaresi'ne gönderildi
İHA'nın haberine göre, kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.