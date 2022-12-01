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    Aydın'da Yunanistan'ın ittiği 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Yunan unsurlarınca geri itilen can salı içerisindeki 16 göçmen, ekipler tarafından kurtarılarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
    • 01.12.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 10:06
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    Aydın'da Yunanistan'ın ittiği 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Yunan unsurları, can salı içindeki 16 düzensiz göçmeni Türk kara sularına geri itti.

    Aydın'n Didim açıklarında belirlenen grup için ekipler harekete geçti.

    16 kişi kurtarıldı

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    İl Göç İdaresi'ne gönderildi

    İHA'nın haberine göre, kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    Aydın da Yunanistan ın ittiği 16 düzensiz göçmen kurtarıldı #1


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