Aydın’daki selin saraları sarılmaya çalışılıyor Aydın’ın Koçarlı ve İncirliova ilçelerinde önceki gün sel yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, sahada çalışmalarını yürütüyor.

İHA

Aydın’ın Koçarlı ve İncirliova ilçelerinde önceki gün yaşanan şiddetli sağanak yağış uyarısının ardından bölgedeki bazı mahallelere sel ve su baskınları yaşandı.

Koçarlı ve İncirliova ilçelerinde önceki gün meydana gelen selin ardından bölgede çalışmalar hızlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü de sahada çalışma yapan ekiplerden.

Selin yaraları sarılmaya çalışılıyor

Yaşanan doğal afetin ardından ekipler bölgede selin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, bölgede yağıştan etkilenen vatandaşların yanında yer alıyor.

Yağmurdan etkilenen aileler ziyaret ediliyor

İncirliova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, Koçarlı Yeniköy Mahallesi ve İncirliova ilçesinde şiddetli yağmurdan etkilenen aileleri ziyaret ederek saha çalışması yapıp, vatandaşlar ile görüşme sağladı.