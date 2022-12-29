Petrol
82.1
-2.25%
Euro
19.944
0.44%
Dolar
18.7184
0.04%
Altın
1.089
0.36%
Borsa
5411
1.22%
Bitcoin
314.616
-0.13%
BTXN Coin
6.08
-4.25%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Aydın'de lastik botla yakalanan 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Yunan güçleri tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarılarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
    • 29.12.2022 - 11:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'de lastik botla yakalanan 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Yurda kaçak yollarla girmeye çalışan düzensiz göçmenlere engel olunurken Yunan Sahil Güçlerinin mültecilere olan zulmü devam ediyor.

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alındı.

    Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4325) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Geri Göndermez Merkezine teslim edildiler

    İHA'nın haberine göre, kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    Aydın de lastik botla yakalanan 16 düzensiz göçmen kurtarıldı #1


    İstanbul'un o ilçelerinde elektrik olmayacak!
    Yaşam

    İstanbul'un o ilçelerinde elektrik olmayacak!

    Kylian Mbappe final sonrası ilk kez konuştu
    Dünyadan futbol

    Kylian Mbappe final sonrası ilk kez konuştu

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!
    Advertorial

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!

    Görüş Bildir