Aydınlılar hazır! Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Seçime az bir süre kala, liderlerin saha çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı ise bugün Aydınlılar ile bir araya gelecek.

Aydınlılar Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmeyi beklerken, Efeler Atatürk Kent Meydanı’nda hazırlanan alanında da çalışmalar tamamlandı.

Vatandaşlar akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine ilgi gösteren vatandaşlar, saatler öncesinden meydanı doldurdu.

Belirlenen giriş noktalarında sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, miting alanına akın etti.

Sabah saatlerinde alana geldiler

Sıcak havaya aldırmadan meydanları dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın mitingini takip etmek için sabah erkenden alana geldiklerini ifade etti.