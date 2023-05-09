Aydınlılar hazır! Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan'ın bugünkü rotası ise Aydın olacak. Aydınlılar, miting alanına gelmeye ve uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

Seçime az bir süre kala, liderlerin saha çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün Aydınlılar ile bir araya gelecek.

Aydınlılar Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmeyi beklerken, Efeler Atatürk Kent Meydanı’nda hazırlanan miting alanında da çalışmalar tamamlandı.

Vatandaşlar akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın mitingine ilgi gösteren vatandaşlar, saatler öncesinden meydanı doldurdu.

Belirlenen giriş noktalarında sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, miting alanına akın etti.

Sabah saatlerinde alana geldiler

Sıcak havaya aldırmadan meydanları dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın mitingini takip etmek için sabah erkenden alana geldiklerini ifade etti.