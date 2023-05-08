Aylığını 30 Nisan'dan önce alan EYT'lilerin bayram ikramiyesi 9 Mayıs'ta SGK, EYT'liler için bayram ikramiyesi açıklaması yaptı. EYT'lilerin aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olanların bayram ikramiyeleri 9 Mayıs'ta ödeniyor.

AA

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) maaşları yatırılmaya başlandı. Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye almaya hak kazanan EYT'lilerin ödemeleri de aşamalı olarak yapılıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), nisanda gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olanların bayram ikramiyelerinin 9 Mayıs'ta ödeneceğini duyurdu.

SGK'dan yapılan açıklamada, Kurumun 5510 sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödediği belirtilerek şunlar kaydedildi:

Martta aylık almaya başlayanların bayram ikramiyesi ödendi

2023 yılı Mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmiştir.

Nisanda aylık almaya başlayanların ikramiyesi yarın ödenecek