AYM, Enis Berberoğlu kararını erteledi

Hakkındaki mahkumiyeti kesinleştiği gerekçesiyle milletvekilliği düşen Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunun görüşülmesi eylül ayına ertelendi.

Yargılandığı davada, ‘siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Yargıtay tarafından cezası onanan CHP'li Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği, TBMM’de düşürülmüştü.

Ertesi gün gözaltına alınan Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.

'HAK İHLALİ' BAŞVURUSU

Berberoğlu, vekilliği düşürülmeden önce dokunulmazlık hakkını yeniden kazanmasına rağmen yargılamaya devam edildiğini; tutukluluğu nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyet hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini öne sürerek, Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

KARAR EYLÜLE ERTELENDİ

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu da bugünkü gündem toplantısında Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu ele aldı.

Genel Kurul, bir üyenin dosyayla ilgili hazırlıklarını tamamlayamaması nedeniyle görüşmeyi, Anayasa Mahkemesi iç tüzüğü gereği erteleme kararı aldı. Başvurunun eylül ayında belirlenecek bir günde karara bağlanması bekleniyor.