Petrol
83.74
0.34%
Euro
19.9538
-0.17%
Dolar
18.7195
0.08%
Altın
1.093
0.14%
Borsa
5546
0.00%
Bitcoin
312.647
-0.37%
BTXN Coin
5.80
-4.44%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C
    AYM'de HDP görüşmesi

    AYM'de HDP görüşmesi

    HDP'nin Hazine yardımının kesilmesi talebi, 6 Ocak'ta karara bağlanacak.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 11:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan dava devam ediyor..

    Konuyla ilgili Yargıtay Başsavcısı, HDP'nin terör örgütleriyle bağının devam ettiğini vurgulayarak bir talepte bulunmuştu.

    Başsavcı, HDP'nin Hazine yardımının yattığı hesapların bloke edilmesini istemişti.

    6 Ocak'ta karara bağlanacak

    Talep, Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) görüşüldü.

    Yargıtay Başsavcısı'nın HDP talebi, 6 Ocak'ta karara bağlanacak.

    HDP, Hazine'den 539.5 milyon lira yardım alacak

    Öte yandan, TBMM'ye sunulan bütçeye göre 2023'te HDP, 539.5 milyon TL Hazine yardımı alacak.

    Kanuna göre, Hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi yıllarında ise 3 katına çıkıyor.

    2023'de siyasi partilerin alacakları Hazine yardımları HABERİ AYM de HDP görüşmesi #1


    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!
    Advertorial

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!

    Bedelli askerlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Bedelli askerlik ödemesi nereye yatırılır?
    Yaşam

    Bedelli askerlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Bedelli askerlik ödemesi nereye yatırılır?

    Trabzon-İstanbul seferi öncesi, yolculara yanan uçak fotoğrafı gönderildi
    3. Sayfa

    Trabzon-İstanbul seferi öncesi, yolculara yanan uçak fotoğrafı gönderildi

    Görüş Bildir