AYM'de HDP görüşmesi

HDP'nin Hazine yardımının kesilmesi talebi, 6 Ocak'ta karara bağlanacak.

HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan dava devam ediyor..

Konuyla ilgili Yargıtay Başsavcısı, HDP'nin terör örgütleriyle bağının devam ettiğini vurgulayarak bir talepte bulunmuştu.

Başsavcı, HDP'nin Hazine yardımının yattığı hesapların bloke edilmesini istemişti.

6 Ocak'ta karara bağlanacak

Talep, Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) görüşüldü.

Yargıtay Başsavcısı'nın HDP talebi, 6 Ocak'ta karara bağlanacak.

HDP, Hazine'den 539.5 milyon lira yardım alacak

Öte yandan, TBMM'ye sunulan bütçeye göre 2023'te HDP, 539.5 milyon TL Hazine yardımı alacak.

Kanuna göre, Hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi yıllarında ise 3 katına çıkıyor.

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