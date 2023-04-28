AYM'den dikkat çeken karar: Kadın, erkeğin soyadını almak zorunda değil Anayasa Mahkemesi'nden kadının soyadı hükmüne iptal geldi. "Kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir" şeklindeki düzenleme, Yüksek Mahkeme tarafından eşitliğe aykırı bulundu. Mahkeme kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

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Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu’nda yer alan ve kadının evlenmeden önceki soyadını kullanmasını engelleyen kanun hükmünü iptal etti.

"Eşitlik ilkesiyle bağdaşmıyor"

Kararın gerekçesinde, erkeğin doğumla kazandığı soyadını ömrü boyunca kullanması mümkün iken, aynı hakkın kadına tanınmamasının eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı vurgulandı.

Kadınlar evlendikten sonra erkeğin soyadını almak zorunda kalmayacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına atıfta bulunularak, AİHM'in bu konuda farklı muamele nedeniyle ihlal kararları verdiği hatırlatıldı. Buna göre, kadınlar evlendikten sonra artık erkeklerin soyadını almak zorunda kalmayacak.

İstanbul 8'inci Aile Mahkemesi, "Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir” düzenlemesinin iptaline karar verilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Hükmü oy çokluğu ile iptal eden Yüksek Mahkeme, iptal kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti.

İptal kararının tamamını görmek için tıklayınız

