Aytaç Kara kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Aytaç Kara'nın futbol kariyeri..

Galatasaray, yeni sezon için hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılı ekip, Alpaslan Öztürk'ün ardından Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Aytaç Kara ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Peki Aytaç Kara kimdir?

2021-2022 sezonu öncesi futbol takımlarından transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray da transfer sezonunu açtı.

Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulüp, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da geçiren ve sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılan 28 yaşındaki orta saha, kendisini Galatasaraylı yapan sözleşmeye imza attı.

Bu gelişme sonrası sarı kırmızılı takımın taraftarları, arama motorlarında Aytaç Kara'nın hayatı ve futbol kariyeri ile ilgili araştırmalar yapıyor.

Peki Aytaç Kara kimdir? İşte Galatasaray'ın yeni transferi Aytaç Kara'nın futbol kariyeri...

AYTAÇ KARA KİMDİR?

2012 yılında altyapısından yetiştiği Altay ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan Aytaç Kara, burada gösterdiği performansla 200 bin Euro bonservis bedeliyle Eskişehirspor'un yolunu tutmuştur. Yıldız oyuncu, 2015 yılında ise 2.1 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olmuştur.

Bordo mavili formayla 54 maça çıkan Aytaç, ardından kiralık olarak Yeni Malatyaspor'un yolunu tutmuş ve 1 sezonluk Malatya macerasının ardından bedelsiz olarak Bursaspor'a transfer olmuştur.

Buradaki 1 sezonunun ardından Kasımpaşa'ya bedelsiz olarak transfer olan orta saha oyuncusu, Kasımpaşa'da 2 sezonda 64 maça çıkmış ve 12 gol 8 asist kaydetmiştir. Şu anda 28 yaşında olan sağ ayaklı futbolcu, 2 kez de A Milli Takım'ın formasını terletmiştir.

''BURADA OLMAK EN BÜYÜK HAYALİMDİ''

Aytaç Kara transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Alpaslan Öztürk ile Aytaç Kara imza töreninde bir araya geldi.

Galatasaray'ın yeni transferi Aytaç Kara, "Tesislere girdiğim andan itibaren hayallerimi yaşadığımı hissettim. Burada olmak benim en büyük hayalimdi. Daha ilk dakikadan itibaren büyük bir heyecan yaşıyorum. Bu heyecanlar bazen anlatılamıyor, o anlardan birindeyim şu an. Galatasaray, kim olursa olsun şampiyonluğa oynayan büyük bir camiadır; her sene en büyük hayaller ve hedeflerle yola çıkar. Taraftarlarımızla birlikte şampiyonluklarımıza kaldığımız yerden devam edeceğimize yürekten inanıyorum." ifadelerine yer verdi.