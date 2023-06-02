Aytuğ Atıcı: İstifa etmek acil olağan üstü kurultay demektir Aytuğ Atıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmeyi düşünüyorsa aday olmayacağı bir kurultay süreci başlatmasının daha uygun olacağını söyledi.

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İlker Koç'un konuk aldığı CHP'li Aytuğ Atıcı, soruları yanıtlarken CHP'deki değişim sürecini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceğine yönelik gelişmeleri değerlendirdi.

Atıcı, Kılıçdaroğlu'nun istifa düşünüp düşünmediğini bilmediğini ve böyle bir düşüncesi varsa da istifa etmek yerine aday olmayacağı bir kurultay süreci başlatmasının daha uygun olacağını söyledi.

"Aday olmayacağı kurultay sürecini başlatmalı"

Atıcı şöyle konuştu: