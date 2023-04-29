Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Teknofest'te! 'Azerbaycan'da Bayraktar Merkezi kurulacak' Kardeş ülke Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Teknofest'in 3'üncü gününde vatandaşlara hitap etti. Aliyev, "Kızıl Elma havada, Altay ve Togg karada, TCG Anadolu denizde. Bugünkü Türkiye budur." ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Teknofest, 3'üncü gününde de yoğun ilgiyle devam ediyor.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen festivalde, özellikle genç ve çocuklar sergilenen yerli ve milli ürünleri yakından inceliyor.

1 Mayıs'ta sona erecek festivale bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.

İki lider Togg ile giriş yaptı

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki festivale; Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

İki lider festival alanına Anadolu kırmızısı Togg T10X ile geldi.

Sahnede hazır bulunan paydaşlarla hatıra pozu verilmesinin ardından Aliyev, festival alanındaki vatandaşlara hitap etti.

"Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür"

Aliyev, konuşmasında şunları kaydetti:

Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Emine Hanım hürmetli ve aziz dostlar. Gardaş ülkede yeniden olmaktan çok memnunum. Size Azerbaycan halkının sevgi ve selamlarını getirdim. Aziz kardeşimle birlikte TEKNOFEST'e iştirak etmiştik. Türkiye ve Azerbaycan dost ve kardeş ülkelerdir. 2 yıl önce Şuşa beyannamesinin imzalanması ile Türkiye ve Azerbaycan resmen müttefik oldular. Bu tarihi beyannamenin Karabağ'ın tacı olan Şuşa'da imzalanmasının hususi önemi var. Şuşa Azerbaycan halkının aziz şehridir. Şuşa'nın azad edilmesi neticesinde Azerbaycan öz toprak bütünlüğünü sağlamıştır. Kardeş Türk halkı daima bizim yanımızdaydı. İkici Karabağ savaşının ilk dakikalarından son dakikalarına kadar aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan bizim yanımızdaydı. O dedi ki; 'Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır.' Bu bize güç verdi. Türkiye son 20 yılda büyük ve şerefli bir yol geçmiştir. Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde Türkiye dünya çapında söz sahibi olmuştur. Bölgemizde barışın, istikrarın garantörüdür.

"Kızılelma havada, Altay-Togg Karada, TCG Anadolu denizde"

Aliyev sözlerini şöyle sürdürdü: