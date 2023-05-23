Azerbaycan'da oy kullanma işlemi sona erdi Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak 2. turu için Azerbaycan'da gerçekleştirilen oy kullanma işlemi tamamlandı.

AA

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde 2. tur heyecanı...

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Nahçıvan ve Gence başkonsolosluklarında 3 gün devam eden oy verme işleminin yerel saatle 22.00'de sona ermesiyle Aerbaycan'da sandıklar kapandı.

Kullanılan oyların yer aldığı pusulalar ve zarflar sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri nezaretinde oy torbalarına konularak mühürlendi.

Oy torbaları da diplomatik torbalara konuldu ve büyükelçilikte muhafaza altına alındı.

Torbalar diplomatik kurye ile Türkiye'ye götürülecek.

Türk seçmenler Bakü'de 9, Gence'de 3, Nahçıvan'da 3 olmak üzere toplam 15 sandıkta oy kullandı.

Azerbaycan'da Bakü Büyükelçiliği'nde 7 bin 417, Gence Başkonsolosluğu'nda 2 bin 277, Nahçıvan Başkonsolosluğu'nda 1349 olmak üzere toplam 11 bin 43 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Azerbaycan'daki Türk seçmenler seçimin ilk turuna yüzde 60,26 katılım sağlamıştı.