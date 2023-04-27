Azerbaycan'da seçim anketi! Cumhurbaşkanı Erdoğan fark attı Kardeş ülke Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanarak görevine devam etmesini istiyor.

AA

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin heyecanı her geçen gün artıyor.

Sayılı günler kala yapılan anketlerle vatandaşın nabzı tutuluyor.

Yurt genelinde yapılan anketler bu kez de Azerbaycan'da yapıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Araştırmalar Merkezi, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin anket çalışması gerçekleştirdi.

Azerbaycan yakından ilgileniyor

16-20 Nisan tarihlerinde yapılan ankete 64 ilden 1070 kişi katıldı.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 73'ü Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarının Azerbaycan için "çok önemli", yüzde 21,6'sı da "önemli" olduğunu düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 2,3'ü ise seçim sonuçlarının ülkeleri için "önemsiz" olduğu yönünde görüş bildirdi, diğerleri bu hususta görüş sunmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasını istiyorlar

Katılımcıların yüzde 90,4'ü Erdoğan'ı, yüzde 5,1'i Kemal Kılıçdaroğlu'nu, yüzde 0,8'i Muharrem İnce'yi, yüzde 0,1'i ise Sinan Oğan'ı Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini belirtti, diğerleri ise görüş beyan etmedi.

"Seçimi kim kazanacak?" sorusuna katılımcıların yüzde 87,8'i "Erdoğan" yanıtını verirken yüzde 6,3'ü Kılıçdaroğlu'nun, yüzde 0,8'i İnce'nin, yüzde 0,3'ü ise Oğan'ın kazanacağı yönünde görüş belirtti.