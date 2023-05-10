Azerbaycan'dan büyük jest: Şuşa'da caddeye Atatürk'ün ismi verildi Dağlık Karabağ'ın sembol şehri olan Şuşa'da bir caddeye Atatürk'ün ismi verildi. İlham Aliyev de açılışı yapılan caddedeki levhanın önünde poz verdi.

ensonhaber.com Azerbaycan, yıllar süren mücadeleler sonucunda Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'ın elinden aldı. 28 yıl boyunca Ermenistan işgali altında kalan bölgede başlayan Karabağ Savaşı, yalnızca 44 gün sürdü. Savaşı kısa sürede bitiren Azerbaycan, Ermenistan'a yenilginin kabul edildiğine dair bildiriyi de imzalattı. Caddeye Atatürk'ün adını verdi Yaşananların ardından bölgenin yeniden inşa süreci devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den alkışlanacak bir hareket geldi. Aliyev, Karabağ'ın sembol kenti Şuşa'da Atatürk'ün adını taşıyan caddenin açılışını yaptı. Aliyev caddede yapılacak restorasyon ve imar çalışmalarıyla ilgili de bilgi aldı. 10 Kasım Zafer Günü'nün tarihini Atatürk için değiştirdiler Öte yandan Azerbaycan, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan topraklarını geri almasından sonra İlham Aliyev, imzaladığı kararnameyle Ermenistan'ın yenilgiyi kabul edip, bildiriyi imzaladığı 10 Kasım tarihinin ülkede Zafer Bayramı olarak kutlanmasına karar vermişti. Ancak daha sonra Zafer Bayramı'nın tarihi, Atatürk'ün vefat gününe denk geldiği için Şuşa'nın kurtuluş tarihi olan 8 Kasım'la değiştirildi. Azerbaycan'ın bu saygısı Türkiye tarafından takdirle karşılandı.