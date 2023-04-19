Azerbaycan'dan Kahramanmaraş'ın inşası için 100 milyon dolar Azerbaycan Millet Meclisi Başkan Vekili Adil Aliyev, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan caddesinin yeniden inşası için ülkesinin 100 milyon dolar ayırdığını açıkladı.

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Türkiye 6 Şubat'ta tarihinin en büyük felaketini yaşadı.

17 ili vuran büyük depremler 11 ilde yıkıma neden oldu.

Son verilere göre 50 binin üzerinde can kaybına neden olan felaket Türkiye'yi adeta yerinden sarstı.

Devlet-millet el ele bu büyük felaketin izlerini silmeye çalışıyor.

Azerbaycan Türkiye'yi hiç yalnız bırakmadı

Uluslararası kamuoyundan da bu yeniden ayağa kalkma seferberliğine destek geliyor.

Özellikle dost ülkeler bu süreçte Türkiye'yi yalnız bırakmadı.

Bu ülkelerin başında ise Azerbaycan geliyor.

Depremin ilk anından bu yana arama kurtarma çalışmaları ve sonrasında toplanan yardımlarda hem en önde yer alan Azerbaycan, depremle yıkılan şehirlerin inşasında da yer alacak.

Bu kapsamda Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği'nin düzenlediği iftar programına katılan Azerbaycan Millet Meclisi Başkan Vekili Adil Aliyev konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan Caddesi’nin yeniden inşası için 100 milyon dolar

Azerbaycan'ın Türkiye'nin inşası için 100 milyon dolar ayırdığını belirten Aliyev “Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş için 100 milyon dolar para ayırdı. Azerbaycan Caddesi’nin yeniden inşa edilmesine destek olacağız. Oradaki arazileri de gezdik. Yakın günlerde yeni çalışmalar başlayacak. Azerbaycan elinden geleni yapacaktır” dedi.

"Bizim milletimiz her zaman bir olarak var olacak"

Adil Aliyev, diğer deprem illerine de maddi destekte bulunacaklarını söyledi.

Aliyev, Karabağ’ın Ermeni işgalinden kurtarılmasında Türkiye’nin yardımlarına dikkat çekerek, “Bizim milletimiz her zaman bir olarak var olacak. Milletimizi, kardeşliğimizi sevmeyen devletler çoktur. Ama biz bir olarak onlara karşı durmayı başarmalıyız” dedi.