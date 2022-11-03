Petrol
95.39
-0.80%
Euro
18.1939
-0.50%
Dolar
18.6139
-0.02%
Altın
973.8
-0.58%
Borsa
4105
0.82%
Bitcoin
381.473
-0.96%
BTXN Coin
10.04
-0.98%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Aziz Sancar'ın acı günü

    Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın İzmir’de yaşayan yengesi Nezihe Sancar ve ağabeyi emekli Tuğgeneral Kenan Sancar bir gün arayla hayatlarını kaybetti.
    • 03.11.2022 - 19:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aziz Sancar'ın acı günü

    Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın İzmir Seferihisar’da yaşayan 90 yaşındaki ağabeyi Kenan Sancar ile 90 yaşındaki yengesi 3 çocuk annesi Nezihe Sancar , 15 gün önce koronavirüsü (Covid-19) nedeniyle İzmir Tepecik ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

    Hastanede tedavisi devam eden Nezihe Sancar, geçtiğimiz salı sabahı vefat etti. Nezihe Sancar, Seferihisar ilçesindeki Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Eşinin ölümünden bir gün sonra vefat etti

    Emekli Tuğgeneral Kenan Sancar ise eşinin ölümünün ardından 1 gün sonra yaşamını yitirdi.

    Askeri tören düzenlendi

    Kenan Sancar için öğle vakti Seferihisar Merkez Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi.

    Sancar ailesi, askeri ve emniyet yetkililerinin katıldığı törene katılamayan Aziz Sancar ve eşi ise cenazeye çelenk gönderdi.

    İHA'nın haberine göre, Kenan Sancar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan cenaze namazının ardından askeri kıta tarafından omuzlara alındı. Kenan Sancar, eşinin yanında toprağa verildi.

    Aziz Sancar ın acı günü #1

    Aziz Sancar ın acı günü #2

    Aziz Sancar ın acı günü #3

     


    Okan Buruk: Her maçta 3 puan veriyorlar
    Futbol

    Okan Buruk: Her maçta 3 puan veriyorlar

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    '2022'de turizm gelir hedefi 44 milyar dolar'
    Ekonomi

    '2022'de turizm gelir hedefi 44 milyar dolar'

    Görüş Bildir