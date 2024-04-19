Babalık davasıyla gündem olan Uğur Dündar'dan cinsel yaşam açıklaması Hakkında açılan babalık davasında sonucun olumsuz çıktığını belirten Uğur Dündar'ın "E ben de bekar adamım, normal sağlıklı cinsel bir yaşamım var. Bunun konuşulacak başka bir tarafı yok ki" ifadeleri stüdyodakileri kahkahaya boğdu.

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ensonhaber.com

Gazeteci Uğur Dündar, uzun süredir kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

Oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu'nun ortaya attığı iddialarda, kardeşlerinden birinin babasının Uğur Dündar olduğu konuşuluyor.

Duygu Nebioğlu'nun kardeşi Dilara ise Uğur Dündar'a babalık davası açtı.

Evlilik dışı bir kızı olduğu yönünde iddialara Uğur Dündar, canlı yayında yanıt verdi.

Sözcü TV'de konuşan Uğur Dündar, yapılan DNA raporlarında Dilara isimli genç kızın kızı olmadığının kanıtlandığını söyledi.

Ece Üner moderatörlüğündeki programda Dündar'ın 'cinsel yaşam' açıklamaları ise sosyal medyada gündem oldu..

Dündar, olayı o dönemde çapkınlıklarını anlattığı arkadaşına sorduğunu ancak onun da öyle bir kadını hatırlamadığını söyledi.

"Sağlıklı bir cinsel yaşamım var, bunun konuşulacak başka bir tarafı yok ki"

Dündar, şunları söyledi:

Araştırma yaptım, önce bu hanımefendi anne olan kişinin fotoğrafını buldum, baktım bana hiçbir şey söylemiyor. 85 ve 86 yıllarında yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen çok samimi bir arkadaşım var, hala konuşuyoruz.



O arkadaşıma sordum, dedim ki kardeşim hadi ben diyelim ki milyonda bir ihtimal -unutmam ya- beraberlik yaşadığım bir kadını unutmam da "Sen bu isimde bir kadını hatırlıyor musun?" dedim. "Asla ya" dedi. Çünkü biz çapkınlıklarımızı, her şeyimizi anlatırdık.



E ben de bekar adamım, normal sağlıklı cinsel bir yaşamım var. Bunun konuşulacak başka bir tarafı yok ki.

Ece Üner kahkahaya boğuldu

Ece Üner ise o anlarda "Programın formatı başka bir yere doğru kayıyor." diyerek kahkahaya boğuldu.