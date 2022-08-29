Babasının başlattığı Kıbrıs Harekatı'nın gazilerini yalnız bırakmadı

Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatan Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in oğlu Prof. Dr. Hurşit Güneş, Elazığ'da gazilerle görüştü.

‘Ayşe tatile çıksın’ parolasıyla başlatılan Kıbrıs Barış Harekatının 48’nci yıl dönümüne giriliyor.

Harekatı eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş başlatmıştı.

Eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in oğlu Prof. Dr. Hurşit Güneş, Elazığ’da Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şubesini ziyaret ederek gazilerle görüştü.

‘Ayşe tatile çıksın’

Savaş öncesi ‘Ayşe tatile çıksın’ parolasının açıklamasını da yapan Prof. Dr. Güneş, savaşta bir tıkanma olması durumunda yeni bir çıkartmanın olacağını bundan dolayı da ‘Ayşe tatile çıksın’ parolası konulduğunu ifade etti.

"30 Ağustos hürriyetimizin ortaya çıktığı gündür"

İHA'nın haberine göre; 30 Ağustos'un, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kuva-i Milliye’nin İstiklal Savaşı'nda neticeye ulaştığı gün olduğunu belirten Prof. Dr. Hurşit Güneş, "Düşman kuvvetleri tam anlamıyla 30 Ağustos'ta yenilmişlerdir. O nedenle de Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos'u Zafer Bayramı olarak ilan etmiştir.

Bu çok anlamlıdır çünkü istiklalimizin yani hürriyetimizin ortaya çıktığı gündür. Kutlanması, hatırlanması ve unutulmaması gereken bir gündür.

Biz Atatürkçüler olarak 30 Ağustos'u çok önemseriz. 30 Ağustos gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının bağımsız bir ülkenin kurulmasının ilk noktasıdır. O dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, Kıbrıs çıkartmasının talimatını verdi. Çıkartma iki aşamalı oldu.

"Zorlu bir çıkartma oldu"

İlk aşamada Rumların beklemediği biçimde Kuzey’den Beşparmak Dağları'ndan oldu. Oysaki bizi bekledikleri yer çıkartmanın kolay olacağı yer Mağusa limanındaydı biz onları şaşırttık. Zorlu bir çıkartma oldu. Helikopterlerle çıkıldı, paraşütlerle atlandı onların filmlerini gençlerimiz televizyonlardan göreceklerdir. Beşparmak Dağları'na komandoların inişini.

Birinci çıkartmadan sonra dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, Yunanistan ve İngiltere ile bir uzlaşma aradı. Birleşmiş Milletlerle de girişimlerde bulundu ve Kıbrıs’taki Türklerin haklarını korumak için girişimlerde bulundular ama yine netice alamadılar.

"Yeni bir çıkartma olsun diye bir şifre olması gerektiğini konuşmuşlar"

O aşamada birinci Cenevre Konferansı oluşmuştu. Birinci Cenevre Konferansında bazı şeyler elde edilmişti ama yeterli değildi. İkinci Cenevre Konferansına gidilirken rahmetli babam eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş ve Bülent Ecevit, Kıbrıs Barış Harekatı'nda eğer bir tıkanma olursa yeni bir çıkartma olsun diye bir şifre olması gerektiğini konuşmuşlar.

Babam da o sırada Ayşe lise sonda sürekli tatile gitmek istiyor, babam da izin vermiyor ondan dolayı dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’e ‘Ayşe tatile çıksın’ olsun diyor. Eğer Ayşe tatile çıksın dersem Türk askeri Kıbrıs’a çıkartmayı yapabilir demiş ve ikinci Kıbrıs çıkartmasıyla 3’te biri bütünleştirildi.

Türk'ün Kıbrıs’ta özgürce yaşayacağı bir alanın olduğu daha sonra federasyon olabilmesi için yapılan ikili müdahaledir. 30 Ağustos'un arifesinde, Atatürk’ün kurduğu partinin milliyetçilik ve milli değerlere çok önem verdiği bir parti olduğunu belirtelim. Ayşe tatile çıktının hikayesi budur." dedi.