BAE, Ramazan ayında deprem bölgesinde 200 ton hurma dağıtacak 200 ton hurmanın 28 tonunu taşıyan ilk uçak, Gaziantep Havalimanı'na indi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması çabalarına katkı veren ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri de (BAE) yer alıyor.

BAE, yaklaşan Ramazan ayında yürüteceği faaliyetlere ilişkin karar aldı.

Buna göre, Ramazan boyunca Türkiye'deki deprem bölgelerinde 200 ton hurma dağıtılacak.

28 ton hurma taşıyan uçak Gaziantep'e indi

BAE'nin Ankara Büyükelçiliği, 200 ton hurmanın 28 tonunu taşıyan ilk BAE uçağının, Gaziantep Havalimanı'na ulaştığını duyurdu.

Uçaklarla BAE'den getirilen ve bir depoda tutulan hurmaların nakliyesi tamamlandığında depremden etkilenen bölgelerde dağıtımına başlanacak.

BAE'den depremzedelere yardım

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek amacıyla başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonu devam ediyor.

BAE Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, BAE'den gönderilen ve Türkiye ile Suriye'deki depremzedeler için yardım malzemesi taşıyan uçak sayısının 223'e çıktığı belirtildi.

7 bin 176 ton insani yardım malzemesi gönderildi

Açıklamada, şu ana kadar Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 223 uçak ve bir yardım gemisiyle 7 bin 176 ton insani yardım malzemesinin gönderildiği aktarıldı.